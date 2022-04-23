Батько Ф'юрі зізнався, чи битиметься його син з переможцем реваншу Усик - Джошуа

Батько володаря титулу WBC в надважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі Джон Ф'юрі пролив світло на майбутнє свого сина.

У ніч проти неділі, 24 квітня, "Циганський король" захищатиме свій титул у бою зі своїм співвітчизником Ділліаном Вайтом. Напередодні поєдинку, який відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, Ф'юрі заявив, що збирається завершити кар'єру після цієї битви.

Проте батько британського чемпіона переконаний, що його син не повісить рукавички на цвях і захоче зустрітися з переможцем реваншу Олександр Усик - Ентоні Джошуа, аби поборотися за звання абсолютного чемпіона світу.

"Чи може людина покинути те, чим займається все життя, те, що в його ДНК? Я скажу, що ні. Він вже йшов на пенсію. У Тайсона був довгий і важкий табір, він тренувався від січня, одразу після Різдва.

Тайсон хоче продовжувати битися, і я теж хочу цього. Дозвольте Усику та Ей Джею розібратися, і ви обов'язково побачите, як Тайсон бореться з переможцем. Він не зможе цьому чинити опір.

Він не зможе сказати "ні" цьому поєдинку. Тайсон буде як дитина в кондитерському магазині, він захоче цього. Як він може не захотіти? - цитує Джона Ф'юрі fightnews.info.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия.

В останньому бою, який відбувся у жовтні минулого року, він захистив титул WBC, нокаутувавши американця Деонтея Вайлдера в 11-му раунді.

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