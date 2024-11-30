Батько футболіста "Шахтаря" загинув на війні з російськими окупантами

На війні проти російських окупантів загинув Дмитро Твардовський, батько воротаря донецького "Шахтаря" Дениса Твардовського.

Трагічну новину донецький клуб повідомив у своїх соцмережах.

"Дмитро Анатолійович Твардовський від перших днів повномасштабної війни став до лав ЗСУ, був мінометником, служив у найгарячіших точках сходу України, мужньо боронив незалежність нашої держави та свободу українського народу. 21 листопада 2024 року в районі населеного пункту Урожайне (Донецька область) під час виконання бойового завдання він з побратимами потрапив під ворожий обстріл і дістав травми, несумісні з життям. Йому було 45 років…

ФК "Шахтар" щиро співчуває родині Дмитра Анатолійовича – дружині, синам, матері та всім близьким – у зв'язку з цією непоправною втратою.

Вічна пам'ять, честь і шана Дмитрові Твардовському. Героям слава!", – йдеться в дописі "гірників".

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських загарбників загинув Сергій Різник, брат воротаря донецького "Шахтаря" та збірної України Дмитра Різника.

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