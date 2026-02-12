Батько Гераскевича розплакався після дискваліфікації сина на Олімпіаді-2026

Михайло Гераскевич / © Associated Press

Михайло Гераскевич, батько і тренер українського скелетоніста Владислава Гераскевича, розплакався після того, як його сина дискваліфікували від участі в зимовій Олімпіаді-2026 через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті".

Дізнавшись про ганебне рішення МОК, Гераскевич-старший не зміг стримати сліз.

Раніше повідомлялося, що МОК офіційно прокоментував дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026.

Також уперше прокоментував свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026 сам Владислав.

Нагадаємо, на усіх тренуваннях на олімпійській трасі Гераскевич виступав у "шоломі пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Незважаючи на заборону від МОК і загрозу дискваліфікаціі, Владислав наголосив, що продовжить одягати цей шолом і в офіційні змагальні дні.

Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК із проханням дозволити Владиславу виступити на Олімпійських іграх-2026 у "шоломі пам'яті", але все одно отримав відмову.

МОК пішов тільки на частковий компроміс і замість "шолома пам'яті" дозволив Гераскевичу носити чорну пов’язку або стрічку, але це не влаштувало нашого спортсмена.

Вранці 12 лютого перед першим офіційним заїздом 27-річний український скелетоніст мав зустріч з президенткою МОК Кірсті Ковентрі, під час якої не було досягнуто консенсусу. Відтак Гераскевича дискваліфікували.

Раніше повідомлялося, що на заборону Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 в шоломі з фото вбитих росіянами українських спортсменів відреагував президент України Володимир Зеленський.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після п'ятого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.