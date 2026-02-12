ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
2906
Час на прочитання
2 хв

Батько Гераскевича розплакався після дискваліфікації сина на Олімпіаді-2026

Батько і тренер Владислава Гераскевича не стримав сліз через кричуще рішення МОК.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Михайло Гераскевич

Михайло Гераскевич / © Associated Press

Михайло Гераскевич, батько і тренер українського скелетоніста Владислава Гераскевича, розплакався після того, як його сина дискваліфікували від участі в зимовій Олімпіаді-2026 через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті".

Дізнавшись про ганебне рішення МОК, Гераскевич-старший не зміг стримати сліз.

Михайло Гераскевич / © Associated Press

Михайло Гераскевич / © Associated Press

Раніше повідомлялося, що МОК офіційно прокоментував дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026.

Також уперше прокоментував свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026 сам Владислав.

Нагадаємо, на усіх тренуваннях на олімпійській трасі Гераскевич виступав у "шоломі пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Незважаючи на заборону від МОК і загрозу дискваліфікаціі, Владислав наголосив, що продовжить одягати цей шолом і в офіційні змагальні дні.

Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК із проханням дозволити Владиславу виступити на Олімпійських іграх-2026 у "шоломі пам'яті", але все одно отримав відмову.

МОК пішов тільки на частковий компроміс і замість "шолома пам'яті" дозволив Гераскевичу носити чорну пов’язку або стрічку, але це не влаштувало нашого спортсмена.

Вранці 12 лютого перед першим офіційним заїздом 27-річний український скелетоніст мав зустріч з президенткою МОК Кірсті Ковентрі, під час якої не було досягнуто консенсусу. Відтак Гераскевича дискваліфікували.

Раніше повідомлялося, що на заборону Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 в шоломі з фото вбитих росіянами українських спортсменів відреагував президент України Володимир Зеленський.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після п'ятого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Дата публікації
Кількість переглядів
2906
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie