Батько Макгрегора образливо відповів на критику його сина від Зеленського: що трапилося

Батько Макгрегора образливо відповів на критику його сина від Зеленського: що трапилося

Тоні Макгрегор, батько ірландського бійця змішаних єдиноборств Конора Макгрегора, по-хамськи висловився на адресу президента України Володимира Зеленського.

Під час нещодавньої зустрічі з високопоставленими ірландськими політиками в Києві Зеленський сказав, що колись був шанувальником Макгрегора, але змінив свою думку після спільного фото бійця UFC з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомляє видання Sunday World, батько Макгрегора обурився заявою президента України та хамовито звернувся до нього в Instgaram.

"Зеленський, бийся у своїй війні та тримай ім'я мого сина подалі від свого паршивого рота", - написав Макгрегор-старший.

Нагадаємо, спільне фото Макгрегора з Путіним було зроблене під час фіналу Чемпіонату світу-2018, який приймала Росія.

Ірландець підписав знімок так: "Ця людина - один із найбільших лідерів нашого часу, і для мене було честю бути присутнім разом із нею на такій визначній події".

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