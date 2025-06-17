Батько Тайсона Ф'юрі спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © Piotr Duszczyk / @boxingphotos.pl

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Джон Ф'юрі, батько ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, поділився своїм прогнозом на прийдешній об'єднавчий поєдинок між чемпіоном світу в хевівейті за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

На його думку, британський боксер зможе здобути перемогу над українцем.

"Я бачу, як Дюбуа збере пару поясів. Цікаво, скільки боїв залишилося ще Усику, цей хлопець пройшов через хевівейт і крузервейт, він б'ється з великими хлопцями.

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Даніель зараз на коні, а Усику 38-39 років. Олександр вже не буде колишнім боксером після поєдинків з Тайсоном, моя думка, що Дюбуа виграє цей реванш", – сказав Джон в інтерв'ю Seconds Out.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Нагадаємо, Усик і Дюбуа влаштували суперечку на пресконференції перед реваншем через скандальний епізод з першого поєдинку, коли британець завдав українцеві забороненого удару нижче пояса.

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Також на пресконференції Олександр дотепно потролив свого суперника.

За день до цього Усик і Дюбуа провели дуель поглядів на "Вемблі", під час якої британець штовхнув і обізвав українця. Пізніше Даніель пояснив свою нахабну поведінку.