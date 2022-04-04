Батько української олімпійської чемпіонки загинув внаслідок ракетного удару по Миколаївській ОДА

У сім'ї володарки "золота" Пекіна-2008 Олени Хомрової сталося велике горе.

Під час обстрілу будівлі Миколаївської облдержадміністрації російськими окупантами загинув батько олімпійської чемпіонки-2008 з фехтування в командній шаблі Олени Гладир (Хомрової) - Микола Хомровий.

Про це повідомила Національна федерація фехтування України.

"В результаті удару російськими ракетами по Миколаївській ОДА загинув батько олімпійської чемпіонки Пекіна-2008 з фехтування на шаблях Олени Гладир (Хомрової) Микола Хомровий. Висловлюємо співчуття Олені та її сім'ї. Ніколи не пробачимо", - йдеться в дописі у Facebook.

Нагадаємо, 29 березня російські війська обстріляли дев'ятиповерхову Миколаївську ОДА. В результаті була зруйнована центральна секція будівлі від дев'ятого до першого поверху. Кількість загиблих внаслідок обстрілу постійно зростає - станом на 2 квітня вона становила 38 осіб.

Також у будівлі Миколаївської ОДА загинув секретар голови області Віталія Кіма.

Раніше повідомлялося, що в Харкові російські окупанти вбили батька українського учасника Олімпіади-2020.

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