"Батьку, ми це зробили": відео емоційної реакції Усика після історичної перемоги над Ф'юрі

Новоспечений абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик емоційно відреагував на свою перемогу в поєдинку проти британця Тайсона Ф'юрі.

Після того, як в ринзі було оголошено про тріумф Усика роздільним рішенням суддів, він дав флешкоментар. Насамперед Олександр присвятив перемогу своєму батьку, який помер 2012 року.

"Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили!" – сказав Усик, розплакавшись.

Після цього український боксер подякував своїй команді, родині, богу та Україні, не забувши сказати теплі слова й на адресу Ф'юрі.

"Хочу подякувати своїй команді, богу, сім'ї та країні. Слава Україні! Це чудовий час. Це чудовий день. Тайсоне, без тебе це було б неможливо", – сказав Олександр у ринзі.

Нагадаємо, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Тепер у послужному списку 37-річного Усика 22 перемоги (14 – нокаутом) у 22 поєдинках. Шість з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Для 35-річного Ф'юрі поразка від Усика стала першою у професійному боксі. Також у його активі 34 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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