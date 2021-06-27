"Батя - мозок, машина": Ломаченко подякував у соцмережі після перемоги над Накатані

"Батя - мозок, машина": Ломаченко подякував у соцмережі після перемоги над Накатані

Також Василь назвав орієнтовну дату бою з Лопесом.

Український боксер Василь Ломаченко звернувся до вболівальників після своєї перемоги над японцем Масайоші Накатані.

ЛОМАЧЕНКО - НАКАТАНІ: ВІДЕО НОКАУТУ

33-річний спортсмен опублікував відео в Instagram, де подякував усім за підтримку та заявив, що поєдинок-реванш з американцем Теофімо Лопесом, ймовірно, відбудеться в грудні цього року.

"Хочу сказати величезне спасибі Богу за те, що дав мені шанс повернутися, повернутися так красиво. Величезне спасибі моїй команді. Баті моєму спасибі, він, звичайно, мозок, машина. Психологу Борисовичу, менеджеру Егісу Клімасу. Спасибі спаринг-партнерам. Вдома мені Денис допомагав, приїжджав з Кривого Рогу.

Дякую всім, зі мною все добре. Як ви вже чули, реванш з Лопесом все ближче і ближче. Швидше за все це буде грудень" , - сказав Ломаченко.

Ломаченко переміг Накатані технічним нокаутом у 9-му раунді. Після бою Олександр Усик відеодзвінком привітав Василя з феєричною перемогою. У соцмережах Ломаченко потрапив під шквал критики через появу в ринзі без українського прапора.

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33-річний Ломаченко здобув 15-ту перемогу (11 - нокаутом) на професійному ринзі. У його пасиві 2 поразки.

32-річний Накатані програв удруге. На його рахунку 19 перемог (13 - нокаутом).

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