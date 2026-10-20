Баварія — Арсенал: букмекери зробили прогноз на матч Ліги чемпіонів

"Баварія" — "Арсенал" / © Associated Press

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У середу, 21 жовтня, мюнхенська "Баварія" та лондонський "Арсенал" зустрінуться в матчі третього туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Поєдинок між чемпіонами Німеччини та Англії відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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Після двох турів "Баварія" (4 очки) посідає десяте місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів: підопічні Венсана Компані розгромили норвезький "Буде-Глімт" (5:0) та зіграли внічию з норвезьким "Вікінгом" (3:3).

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"Арсенал" (6 балів) перебуває на сьомій позиції: "каноніри" обіграли італійський "Наполі" (1:0) та розбили французький "Лілль" (3:0).

Прогноз букмекерів на матч Баварія — Арсенал

Букмекери вважають фаворитом прийдешнього матчу "Баварію". На перемогу мюнхенського клубу можна поставити з коефіцієнтом 2,01. Нічия — 3,88. Виграш підопічних Мікеля Артети — 3,29.

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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