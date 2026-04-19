"Баварія" достроково стала чемпіоном Німеччини з футболу та оновила рекорд

"Баварія"

Мюнхенська "Баварія" достроково стала чемпіоном німецької Бундесліги сезону-2025/26.

У домашньому матчі 30-го туру Бундесліги підопічні Венсана Компані обіграли "Штутгарт" з рахунком 4:2.

На 21-й хвилині "шваби" відкрили рахунок у грі завдяки точному удару Кріса Фюріха.

Мюнхенці відповіли чотирма голами, авторами яких стали Рафаель Геррейро, Ніколас Джексон, Альфонсо Девіс та Гаррі Кейн.

Наприкіні поєдинку "Штутгарт" скоротив відставання — відзначився Чема Андрес.

Огляд матчу "Баварія" — "Штутгарт"

"Баварія" гарантувала собі чемпіонство за чотири тури до кінця. Мюнхенці мають 79 очок і на 15 балів випереджають дортмундську "Боруссію", яка йде другою.

Для "Баварії" це 35-й чемпіонський титул в історії. Мюнхенський клуб оновив свій абсолютний рекорд за цим показником.

За останні 14 сезонів мюнхенці 13 разів вигравали чемпіонство. Гегемонію "Рекордмайстра" зумів перервати лише леверкузенський "Баєр" у сезоні-2023/24, коли вперше в історії став чемпіоном Німеччини.

Раніше повідомлялося, що "Баварія" перестріляла мадридський "Реал" і вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів, де позмагається з французьким ПСЖ. Іншу путівку до фіналу найпрестижнішого єврокубка розіграють мадридський "Атлетіко" та лондонський "Арсенал".

Попереду на "Баварію" та "Штутгарт" чекають півфінальні матчі Кубка Німеччини: мюнхенці 22 квітня зустрінуться з "Баєром", а "шваби" днем пізніше зіграють з "Фрайбургом".