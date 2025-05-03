"Баварія" драматично втратила перемогу та не змогла достроково стати чемпіоном (відео)

"РБ Лейпциг" – "Баварія" / © x.com/FCBayernEN

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"Баварія" на виїзді зіграла внічию з "РБ Лейпцигом" у матчі 32-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25. Поєдинок на "Ред Булл Арені" у Лейпцигу завершився з рахунком 3:3 .

Для того, аби достроково оформити чемпіонство, мюнхенцям потрібна була перемога в цій зустрічі.

У першому таймі "бики" поставралися, щоб цього не сталося. Голами відзначилися Беньямін Шешко і Лукас Клостерманн.

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Однак у другому таймі підопічні Венсана Компані здійснили камбек, тричі вразивши ворота суперника. Точних ударів завдавали Ерік Даєр, Майкл Олісе і Лерой Сане.

Коли вже здавалося, що "Баварія" зараз святкуватиме своє 34-те чемпіонство в історії, "бики" врятувалися від поразки. На останній, четвертій компенсованій до другого тайму хвилині нічию "бикам" приніс Юссуф Поульсен.

Огляд матчу "РБ Лейпциг" – "Баварія"

Зазначимо, що найкращий бомбардир цього сезону Бундесліги Гаррі Кейн (24 голи) пропускав цей матч через перебір жовтих карток. Англієць продовжує залишатися без жодного трофею у своїй кар'єрі.

"Баварія" (76 очок) лідирує у Бундеслізі, за два тури до кінця випереджаючи чинного чемпіона "Баєр" на 9 балів, але леверкузенці мають матч у запасі, а тому зберігають математичні шанси на титул.

"РБ Лейпциг" (50 пунктів) перебуває на п'ятій позиції та продовжує вести боротьбу за потрапляння до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

У наступному турі Бундесліги мюнхенці 10 травня приймуть "Боруссію" Менхенгладбах, а "бики" того ж дня на виїзді зіграють з "Вердером".