"Баварія" обіграла "Фламенго" і вийшла до чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу-2025 (відео)

"Баварія" / © Associated Press

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Німецька "Баварія" перемогла бразильський "Фламенго" в матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на арені "Хард Рок Стедіум" у Маямі-Гарденс завершився з рахунком 2:4 .

Мюнхенці відкрили рахунок уже на 6-й хвилині зустрічі, коли автоголом відзначився захисник суперника Ерік Пульгар. А ще через три хвилини перевагу європейського клубу зміцнив Гаррі Кейн.

На 33-й хвилині Жерсон відквитав один м'яч для "Фламенго", але на 41-й хвилині Леон Горецка забив третій гол у ворота бразильської команди.

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На старті другого тайму "Фламенго" знову скоротив відставання в рахунку до мінімуму – на 55-й хвилині пенальті реалізував Жоржинью.

Однак підопічні Венсана Компані не дозволили супернику відігратися, а натомість учетверте вразили ворота південноамериканців – крапку в матчі своїм голом на 73-й хвилині поставив Кейн, який оформив дубль.

Огляд матчу "Фламенго" – "Баварія"

У чвертьфіналі "Баварія" зустрінеться з французьким ПСЖ, який в 1/8 фіналу розгромив американський "Інтер" Маямі (4:0).

Раніше повідомлялося, що визначено всі пари 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 та повну сітку плейоф.

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Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.