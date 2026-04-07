"Баварія" обіграла "Реал" з Луніним у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Поєдинок-відповідь відбудеться 15 квітня на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Максим Приходько
"Реал" Мадрид — "Баварія" / © Associated Press

Мюнхенська "Баварія" на виїзді обіграла мадридський "Реал" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 1:2.

Німецький клуб відкрив рахунок наприкінці першого тайму — на 41-й хвилині Луїс Діас забив гол з передачі Сержа Гнабрі.

Одразу після перерви підопічні Венсана Компані подвоїли свою перевагу в рахунку. На 21-й секунді другого тайму Гаррі Кейн точно пробив під праву стійку. Асистував йому Майкл Олісе.

На 74-й хвилині "вершкові" скоротили відставання в рахунку — Кіліан Мбаппе на дальній стійці замкнув простріл, який з правого флангу виконав Трент Александер-Арнольд.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч, здійснивши п'ять сейвів.

Огляд матчу "Реал" Мадрид — "Баварія"

Матч-відповідь між "Баварією" та "Реалом" відбудеться у середу, 15 квітня, на "Альянц Арені" в Мюнхені. Початок — о 22:00 за київським часом.

Переможець пари "Реал" Мадрид — "Баварія" у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння ПСЖ (Франція) — "Ліверпуль" (Англія).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

