"Баварія" оголосила, чи залишиться 40-річний Ноєр в команді на наступний сезон
Легендарний воротар Мануель Ноєр підписав новий контракт з мюнхенським клубом.
"Баварія" подовжила контракт з німецьким голкіпером Мануелем Ноєром.
Про це повідомив офіційний сайт мюнхенського клубу.
Нова угода 40-річного воротаря з "Рекордмайстром" розрахована на один сезон — до 30 червня 2027 року.
На такий самий термін мюнхенці подовжили контракт з іншим голкіпером-ветераном команди 37-річним Свеном Ульрайхом.
Ноєр виступає за "Баварію" від липня 2011 року після переходу з "Шальке". Загалом на його рахунку 597 матчів за мюнхенців у всіх турнірах, у 269 з яких він відіграв "на нуль".
З "Баварією" легендарний німецький воротар став 13-разовим чемпіоном Бундесліги, 5 разів завоював Кубок і 8 разів Суперкубок Німеччини, по два рази виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.
