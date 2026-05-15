"Баварія" оголосила, чи залишиться 40-річний Ноєр в команді на наступний сезон

Мануель Ноєр / © Associated Press

"Баварія" подовжила контракт з німецьким голкіпером Мануелем Ноєром.

Про це повідомив офіційний сайт мюнхенського клубу.

Нова угода 40-річного воротаря з "Рекордмайстром" розрахована на один сезон — до 30 червня 2027 року.

На такий самий термін мюнхенці подовжили контракт з іншим голкіпером-ветераном команди 37-річним Свеном Ульрайхом.

Ноєр виступає за "Баварію" від липня 2011 року після переходу з "Шальке". Загалом на його рахунку 597 матчів за мюнхенців у всіх турнірах, у 269 з яких він відіграв "на нуль".

З "Баварією" легендарний німецький воротар став 13-разовим чемпіоном Бундесліги, 5 разів завоював Кубок і 8 разів Суперкубок Німеччини, по два рази виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

