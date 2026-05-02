Баварія — ПСЖ: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 6 травня, німецька "Баварія" прийме французький ПСЖ у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першій зустрічі між командами, яка відбулася 28 квітня в Парижі, французький клуб здолав мюнхенців з рахунком 5:4. Цей матч побив рекорд результативності півфіналу Ліги чемпіонів.

Прогноз букмекерів на матч Баварія — ПСЖ

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Баварію". На перемогу підопічних Венсана Компані можна поставити з коефіцієнтом 1,66. Нічия — 4,75. Виграш ПСЖ — 4,00.

А вже у двоматчевій дуелі аналітики однаково оцінюють шанси команд. На вихід мюнхенців до фіналу, як і на підсумковий успіх підопічних Луїса Енріке, приймаються ставки з коефіцієнтом 1,83.

Переможець цієї пари у фіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором півфінального протистояння між лондонським "Арсеналом" і мадридським "Атлетіко".

У першому матчі в Мадриді "матрацники" та "каноніри" не визначили сильнішого, зігравши внічию 1:1. Поєдинок-відповідь відбудеться 5 травня в Лондоні.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. У минулорічному фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

