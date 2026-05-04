Баварія — ПСЖ: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

ПСЖ — "Баварія" / © Associated Press

У середу, 6 травня, німецька "Баварія" прийматиме французький ПСЖ у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першій зустрічі між командами, яка відбулася 28 квітня в Парижі, французький клуб здолав мюнхенців з рахунком 5:4. Цей матч побив рекорд результативності півфіналу Ліги чемпіонів.

Переможець цієї пари у фіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором півфінального протистояння між лондонським "Арсеналом" і мадридським "Атлетіко".

У першому матчі в Мадриді "матрацники" та "каноніри" не визначили сильнішого, зігравши внічию 1:1. Поєдинок-відповідь відбудеться 5 травня в Лондоні.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Баварія" — ПСЖ.

