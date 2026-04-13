Баварія — Реал Мадрид: де і коли дивитися матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Реал" Мадрид — "Баварія" / © Associated Press

У середу, 15 квітня, мюнхенська "Баварія" позмагається з мадридським "Реалом" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Перша зустріч між командами відбулася 7 квітня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді та завершилася перемогою німецького клубу з рахунком 2:1.

Де дивитися матч Баварія — Реал Мадрид

В Україні поєдинок "Баварія" — "Реал" Мадрид у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу "Баварія" — "Реал" Мадрид.

Переможець цієї пари у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння ПСЖ (Франція) — "Ліверпуль" (Англія). У першій зустрічі парижани вдома перемогли з рахунком 2:0.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.