Баварія — Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Стежте на нашому сайті за перебігом поєдинку-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між мюнхенською "Баварією" та мадридським "Реалом".
У середу, 15 квітня, мюнхенська "Баварія" зійдеться з мадридським "Реалом" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Перша гра між командами відбулася 7 квітня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді та завершилася перемогою німецького клубу з рахунком 2:1.
Переможець цієї пари у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння ПСЖ (Франція) — "Ліверпуль" (Англія). У першій зустрічі парижани вдома перемогли мерсисайдців з рахунком 2:0.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Баварія" — "Реал" Мадрид.