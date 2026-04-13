Баварія — Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Реал" Мадрид — "Баварія" / © Associated Press

У середу, 15 квітня, мюнхенська "Баварія" зійдеться з мадридським "Реалом" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перша гра між командами відбулася 7 квітня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді та завершилася перемогою німецького клубу з рахунком 2:1.

Переможець цієї пари у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння ПСЖ (Франція) — "Ліверпуль" (Англія). У першій зустрічі парижани вдома перемогли мерсисайдців з рахунком 2:0.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Баварія" — "Реал" Мадрид.