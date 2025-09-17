"Баварія" розібралася з "Челсі" в першому турі Ліги чемпіонів

"Баварія" – "Челсі" / © Associated Press

"Баварія" вдома перемогла "Челсі" в матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 3:1 .

Мюнхенці відкрили рахунок на 20-й хвилині зустрічі – автоголом відзначився захисник лондонського клубу Трево Чалоба.

На 27-й пенальті німецька команда подвоїла свою перевагу – Гаррі Кейн реалізував пенальті.

Утім, уже за дві хвилини "сині" скротили відставання зусиллями Коула Палмера.

У другому таймі підопічні Венсана Компані повернули собі гандикап у два м'ячі – на 63-й хвилині Кейн оформив дубль.

Зазначимо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик продовжує бути відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест.

Огляд матчу "Баварія" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

У наступному турі найпрестижнішого єврокубка "Баварія" на виїзді зустрінеться з кіпрським "Пафосом", а "Челсі" прийме португальську "Бенфіку", в складі якої виступають українці Анатолій Трубін і Георгій Судаков. Обидва матчі відбудуться 30 вересня.

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.