"Баварія" у суперматчі перестріляла "Реал" з Луніним і вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів

Мюнхенська "Баварія" перемогла мадридський "Реал" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 4:3 .

"Реал" відкрив рахунок уже на 39-й секунді зустрічі — голкіпер "Баварії" Мануель Ноєр помилився з передачею та покотив м'яч просто на Арду Гюлера, а той з 35-ти метрів вразив порожні ворота.

Проте вже 6-й хвилині "Баварія" зрівняла рахунок у матчі — Александар Павлович забив головою у ворота українського голкіпера "Реала" Андрія Луніна після подачі Йозуа Кімміха з кутового.

На 29-й хвилині "вершкові" знову вийшли вперед у цьому поєдинку та відновили паритет у двоматчевому протистоянні — Гюлер оформив дубль, вразивши ворота Ноєра ефектним прямим ударом зі штрафного.

На 38-й хвилині мюнхенці відповіли своїм голом — Гаррі Кейн скористався передачею Дайота Упамекано й пробив у дальній кут воріт Луніна.

На 42-й хвилині рахунок у двоматчевій зустрічі знову став рівним — Кіліан Мбаппе у центрі штрафного майданчика отримав м'яч від Вінісіуса Жуніора та переграв Ноєра.

На 86-й хвилині "Реал" залишився в меншості — Едуардо Камавінга, який у другому таймі вийшов на заміну, отримав другу жовту картку.

На 89-й хвилині "Баварія" зрівняла рахунок у грі та вкотре повела у двоматчевій дуелі — Луїс Діас шикарним ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у дальній кут.

А в компенсований час підопічні Венсана Компані остаточно зняли питання щодо того, хто ж вийде до півфіналу. На 90+4-й хвилині Майкл Олісе отримав пас від Кейна до правого флангу штрафного майданчика та шедевральним ударом вразив дальній верхній кут.

Перша гра між командами відбулася 7 квітня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді та завершилася перемогою німецького клубу з рахунком 2:1. Тож за сумою двох зустрічей "Баварія" виявилася сильнішою з рахунком 6:4.

"Баварія" у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з французьким ПСЖ, який у чвертьфіналі пройшов англійський "Ліверпуль" (2:0, 2:0).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.