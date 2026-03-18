"Баварія" вдруге розбила "Аталанту" та вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

"Баварія" / © Associated Press

Німецька "Баварія" на своєму полі розгромила італійську "Аталанту" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 4:1 .

Мюнхенці відкрили рахунок на 25-й хвилині зустрічі — Гаррі Кейн реалізував пенальті.

На 54-й хвилині Кейн розвинув успіх господарів, оформивши дубль. Ще за дві хвилини Леннарт Карл відправив третій м'яч у ворота "бергамасків".

На 70-й хвилині "Баварія" забила вчетверте — відзначився Луїс Діас.

"Аталанта" відповіла лише голом престижу, автором якого на 86-й хвилині став Лазар Самарджич.

Перша зустріч між командами у Бергамо завершилася розгромною перемогою "Баварії" з рахунком 6:1, тож за підсумками двох матчів підопічні Венсана Компані виявилися на голову силнішими (10:2) і вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

"Баварія" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зіграє з мадридським "Реалом", який в 1/8 фіналу переміг "Манчестер Сіті" (3:0, 2:1).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.