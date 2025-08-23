ТСН у соціальних мережах

"Баварія" з хет-триком Кейна рознесла "РБ Лейпциг" у матчі-відкритті сезону Бундесліги

Підопічні Венсана Компані успішно розпочали захист чемпіонського титулу.

"Баварія"

"Баварія" / © ФК Баварія

"Баварія" розгромила "РБ Лейпциг" у стартовому матчі 1-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 6:0.

Мюнхенський клуб створив собі комфортний гандикап ще в першому таймі – дубль оформив Майкл Олісе, ще один гол забив літній новачок команди Луїс Діас.

У другому таймі підопічні Венсана Компані продовжили громити "биків" – хет-триком відзначився Гаррі Кейн.

Огляд матчу "Баварія" – "РБ Лейпциг"

У наступному турі німецького чемпіонату "Баварія" на виїзді зіграє з "Аугсбургом", а "РБ Лейпциг" прийме "Гайденгайм". Обидва матчі відбудуться 30 серпня.

Нагадаємо, минулого сезону "Баварія" стала чемпіоном Бундесліги. "РБ Лейпциг" посів сьоме місце, не зумівши пробитися до єврокубків.

