"Баварія" з хет-триком Кейна рознесла "РБ Лейпциг" у матчі-відкритті сезону Бундесліги
Підопічні Венсана Компані успішно розпочали захист чемпіонського титулу.
"Баварія" розгромила "РБ Лейпциг" у стартовому матчі 1-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 6:0.
Мюнхенський клуб створив собі комфортний гандикап ще в першому таймі – дубль оформив Майкл Олісе, ще один гол забив літній новачок команди Луїс Діас.
У другому таймі підопічні Венсана Компані продовжили громити "биків" – хет-триком відзначився Гаррі Кейн.
Огляд матчу "Баварія" – "РБ Лейпциг"
У наступному турі німецького чемпіонату "Баварія" на виїзді зіграє з "Аугсбургом", а "РБ Лейпциг" прийме "Гайденгайм". Обидва матчі відбудуться 30 серпня.
Нагадаємо, минулого сезону "Баварія" стала чемпіоном Бундесліги. "РБ Лейпциг" посів сьоме місце, не зумівши пробитися до єврокубків.