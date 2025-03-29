"Баварія" здобула перемогу в результативному матчі та зміцнила лідерство у Бундеслізі (відео)

Гаррі Кейн / © x.com/FCBayernEN

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"Баварія" вдома перемогла "Санкт-Паулі" в матчі 27-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 3:2 .

На 17-й хвилині зустрічі мюнехнців вивів уперед Гаррі Кейн, для якого це вже 22-й гол у нинішньому розіграші Бундесліги.

Англійський форвард очолює перегони бомбардирів Бундесліги, випереджаючи на 5 м'ячів чеського нападника леверкузенського "Баєра" Патріка Шика.

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На 27-й хвилині гості зрівняли рахунок – відзначився Еліас Саад.

Однак у другому таймі підопічні Венсана Компані забезпечили собі перемогу – дубль оформив Лерой Сане, який забив на 53-й і 71-й хвилинах.

На 90+3-й хвилині Ларс Ріцка своїм голом дозволив "Санкт-Паулі" скоротити відставання до мінімуму, але "Рекордмайстер" не втратив перемогу.

Огляд матчу "Баварія" – "Санкт-Паулі"

Після цієї перемоги "Баварія" (65 очок) продовжує лідирувати у Бундеслізі та за сім турів до фінішу має 6 балів гандикапу над найближчим переслідувачем – "Баєром", який напередодні обіграв "Бохум" (3:1) українського футболіста-зрадника Івана Ордеця.

"Санкт-Паулі" (25 пунктів) посідає 15-те місце в таблиці елітного дивізіону чемпіонату Німеччини.

"Баварія" у наступному турі Бундесліги 4 квтіня на виїзді зіграє з "Аугсбургом", а "Санкт-Паулі" 6 квітня прийме "Боруссію" Менхенгладбах.