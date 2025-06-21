"Баварія" здолала "Бока Хуніорс" і вийшла до плейоф Клубного чемпіонату світу-2025 (відео)

"Баварія" – "Бока Хуніорс" / © Associated Press

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"Баварія" здобула перемогу над "Бока Хуніорс" у матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Хард Рок" у Маямі-Гарденс завершився з рахунком 2:1 .

Мюнхенці могли відкривати рахунок уже на 8-й хвилині зустрічі, але гол Майкла Олісе після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через порушення правил.

Але на 18-й хвилині підопічні Венсана Компані все ж вийшли вперед – результативного удару завдав Гаррі Кейн.

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У другому таймі аргентинський клуб зумів відігратися – на 66-й хвилині відзначився Мігель Мерентьєль.

Утім, останнє слово в цьому поєдинку було за чемпіоном Німеччини – на 84-й хвилині Олісе забив переможний гол з передачі Кейна.

Огляд матчу "Баварія" – "Бока Хуніорс"

В іншому матчі 2-го туру групи C португальська "Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна рознесла новозеландський "Окленд Сіті" (6:0).

У першому турі "Баварія" знищила "Окленд Сіті" (10:0), а "Бока Хуніорс" і "Бенфіка" зіграли внічию (2:2).

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Таким чином, перед останнім туром "Баварія" (6 очок) очолює групу C і достроково забезпечила собі вихід до плейоф. На другу путівку до 1/8 фіналу продовжують претендувати "Бенфіка" (4 бали) та "Бока Хуніорс" (1 пункт). "Окленд Сіті" без набраних очок втратив шанси на плейоф.

У заключному турі 24 червня "Баварія" зустрінеться з "Бенфікою", а в паралельному матчі "Бока Хуніорс" протистоятиме "Окленд Сіті".

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