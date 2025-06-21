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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
154
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2 хв

"Баварія" здолала "Бока Хуніорс" і вийшла до плейоф Клубного чемпіонату світу-2025 (відео)

Гол та асист Гаррі Кейна принесли німецькому гранду перемогу над аргентинською командою.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Баварія" – "Бока Хуніорс"

"Баварія" – "Бока Хуніорс" / © Associated Press

"Баварія" здобула перемогу над "Бока Хуніорс" у матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Хард Рок" у Маямі-Гарденс завершився з рахунком 2:1.

Мюнхенці могли відкривати рахунок уже на 8-й хвилині зустрічі, але гол Майкла Олісе після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через порушення правил.

Але на 18-й хвилині підопічні Венсана Компані все ж вийшли вперед – результативного удару завдав Гаррі Кейн.

У другому таймі аргентинський клуб зумів відігратися – на 66-й хвилині відзначився Мігель Мерентьєль.

Утім, останнє слово в цьому поєдинку було за чемпіоном Німеччини – на 84-й хвилині Олісе забив переможний гол з передачі Кейна.

Огляд матчу "Баварія" – "Бока Хуніорс"

В іншому матчі 2-го туру групи C португальська "Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна рознесла новозеландський "Окленд Сіті" (6:0).

У першому турі "Баварія" знищила "Окленд Сіті" (10:0), а "Бока Хуніорс" і "Бенфіка" зіграли внічию (2:2).

Таким чином, перед останнім туром "Баварія" (6 очок) очолює групу C і достроково забезпечила собі вихід до плейоф. На другу путівку до 1/8 фіналу продовжують претендувати "Бенфіка" (4 бали) та "Бока Хуніорс" (1 пункт). "Окленд Сіті" без набраних очок втратив шанси на плейоф.

У заключному турі 24 червня "Баварія" зустрінеться з "Бенфікою", а в паралельному матчі "Бока Хуніорс" протистоятиме "Окленд Сіті".

На нашому сайті доступний повний розклад і результати всіх матчі Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюються після зіграних поєдинків.

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