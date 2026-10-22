"Баварія" зіграла внічию з "Арсеналом" у результативному матчі Ліги чемпіонів

"Баварія" — "Арсенал" / © Associated Press

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Мюнхенська "Баварія" зіграла внічию з лондонським "Арсеналом" у матчі третього туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені авершився з рахунком 2:2.

На 25-й хвилині "каноніри" відкрили рахунок завдяки голу Еберечі Езе, який уже на старті зустрічі замінив травмованого Букайо Саку. Асистом відзначився Мартін Едегор.

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На 35-й хвилині мюнхенці зрівняли рахунок — Альфонсо Девіс відзначився з передачі Гаррі Кейна.

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У другому таймі німецький клуб вийшов уперед — на 61-й хвилині Кейн реалізував пенальті.

Однак втримати перемогу підопічні Венсана Компані не зуміли. На 82-й хвилині Деклан Райс вирвав нічию для підопічних Мікеля Артети після передачі Віктора Дьокереша.

Огляд матчу "Баварія" — "Арсенал"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Арсенал" (7 очок) посідає сьоме місце у загальній турнірній таблиці Ліги чемпіонів. "Баварія" (5 балів) перебуває на 14-й позиції.

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У четвертому турі Ліги чемпіонів лондонці 4 листопада на виїзді зустрінуться з чеською "Славією", а мюнхенський клуб днем раніше у гостях позмагається з мадридським "Атлетіко".

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" у більшості програв "Інтеру" в Лізі чемпіонів.

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