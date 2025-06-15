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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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216
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"Баварія" знищила суперника з рахунком 10:0 на Клубному чемпіонаті світу-2025 (відео)

Німецький гранд познущався з представника Нової Зеландії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Баварія"

"Баварія" / © Associated Press

"Баварія" рознесла "Окленд Сіті" в матчі першого туру групи C Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на TQL Stadium у Цинциннаті завершився з рахунком 10:0.

Ще в першому таймі німецький гранд відвантажив у ворота новозеландського колективу шість м'ячів: дублі оформили Кінгслі Коман і Майкл Олісе, ще по разу відзначилися Саша Бое і Томас Мюллер.

У другій половині зустрічі мюнхенці обмежилися чотирма голами. Хет-трик в активі Джамала Мусіали, який вийшов на заміну, а ще один м'яч забив Мюллер.

Огляд матчу "Баварія" – "Окленд Сіті"

В іншому матчі стартового туру групи C зустрінуться "Бока Хуніорс" (Аргентина) та "Бенфіка" (Португалія), за яку виступає український воротар Анатолій Трубін. Ця гра відбудеться 17 червня, початок – 01:00 за київським часом.

У другому турі "Баварія" 21 червня зійдеться з "Бока Хуніорс", а "Окленд Сіті" днем раніше протистоятиме "Бенфіці".

На нашому сайті доступний повний розклад і результати всіх матчі Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюватимуться після зіграних поєдинків.

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