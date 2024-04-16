Баварія – Арсенал: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 17 квітня, мюнхенська "Баварія" прийматиме лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першій зустрічі між цими командами "Арсенал" із Зінченком уник поразки від "Баварії". Матч у Лондоні завершився з рахунком 2:2.

Де дивитися матч Баварія – Арсенал

На території України поєдинок-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Баварією" та "Арсеналом" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Баварія – Арсенал

На думку букмекерів, незначним фаворитом поєдинку є "Баварія". На перемогу мюнхенців можна поставити з коефіцієнтом 2,43. Нічия – 3,70. Виграш лондонців – 2,92.

Щодо успіху у двоматчевому протистоянні також вище оцінюються шанси команди Томаса Тухеля. На вихід німецького гранда до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,78. На те, що півфіналу турніру дістануться підопічні Мікеля Артети – 2,07.

Зазначимо, що в півфіналі Ліги чемпіонів переможець пари "Арсенал" – "Баварія" зіграє з тріумфатором протистояння "Реал" Мадрид – "Манчестер Сіті".

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