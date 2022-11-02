"Баварія" без жодної поразки завершила групу Ліги чемпіонів, яскрава перемога не врятувала "Барселону" від вильоту до ЛЄ

У вівторок, 1 листопада, в рамках заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 "Баварія" приймала "Інтер", а "Барселона" на виїзді зустрічалася з "Вікторією" Пльзень.

Мюнхенська "Баварія" перемогла міланський "Інтер" у домашньому матчі 6-го туру Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Рахунок матчу відкрив на 32-й хвилині Бенжамен Павар. В середині другого тайму Ерік Максім Шупо-Мотінг подвоїв перевагу господарів поля. До кінця матчу "нерадзуррі" так і не змогли нав'язати боротьбу супернику.

У іншому поєдинку групи C "Барселона", яка достроково вилетіла з Ліги чемпіонів, перемогла на виїзді "Вікторію" Пльзень - 2:4 .

Перший гол у матчі було забито на 6-й хвилині – каталонців вивів вперед Маркос Алонсо Мендоса. Наприкінці першого тайму Ферран Торрес подвоїв перевагу своєї команди.

На початку другого тайму "Вікторія" скоротила відставання завдяки реалізованому пенальті Томаша Хори. За три хвилини Торрес відзначився дублем, на що Хори відповів ще одним голом.

Крапку у поєдинку забитим голом поставив Пабло Торре на 75-й хвилині.

Після шести турів лідирує у групі "Баварія" (18 балів). "Інтер" має десять очок та завершив груповий етап на другому місці. "Барселона" набрала сім балів та лишилася на третьому місці. "Вікторія" протягом шести матчів так і не змогла набрати жодного бала.

Таким чином, "Баварія" та "Інтер" пробилися у плейоф ЛЧ. "Барселона" вилітає у 1/16 Ліги Європи, а "Вікторія" Пльзень завершила свій шлях у єврокубках.

Читайте також:

Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

Шахтар – РБ Лейпциг: де дивитися матч Ліги чемпіонів і прогнози букмекерів

Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до плейоф