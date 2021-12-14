"Баварія" декласувала "Штутгарт" в Бундеслізі, Левандовські повторив неймовірний рекорд легендарного німця (відео)

Мюнхенці закріпили лідерство в турнірній таблиці.

Мюнхенська "Баварія" в рамках матчу-відкриття 16-го туру Чемпіонату Німеччини знищила на виїзді "Штутгарт" із рахунком 5:0 .

Першого голу в цій зустрічі довелося чекати до 40 хвилини - саме тоді форвард гостей Серж Гнабрі обвідним ударом поклав м'яч точно в дальній кут воріт, вивівши таким чином свій колектив уперед.

Основні події в цій дуелі припали на другу половину. На 53 хвилині футболісти "Баварії" подвоїли перевагу - Гнабрі, прибравши захисника, пробив точно за призначенням, оформивши дубль. На 69 хвилині за справу взявся найкращий бомбардир мюнхенців - Роберт Левандовські. Поляк без проблем переграв голкіпера "Штутгарта" після передачі від Гнабрі. Після цього рахунок став вже дещо непристойним - 3:0.

Не встигли гравці "Штутгарта" засмутитися, як "Баварія" за три хвилини вчетверте відзначилася в сітці їхніх воріт - Левандовські замкнув передачу з правого флангу від Гнабрі, забивши 18-й гол у Бундеслізі, повторивши рекорд легендарного Герда Мюллера за кількістю голів за один календарний рік (42).

Robert Lewandowski has equalled Gerd Müller's record for the most Bundesliga goals in one calendar year (42) pic.twitter.com/Mlh5Ie64A5 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 14, 2021

Крапка в цій грі була поставлена на 74 хвилині - Гнабрі оформив хет-трик, замкнувши головою навіс з флангу.

До вашої уваги огляд цього матчу.