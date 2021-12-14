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"Баварія" декласувала "Штутгарт" в Бундеслізі, Левандовські повторив неймовірний рекорд легендарного німця (відео)

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"Баварія" декласувала "Штутгарт" в Бундеслізі, Левандовські повторив неймовірний рекорд легендарного німця (відео)

ФК Баварія

Мюнхенці закріпили лідерство в турнірній таблиці.

Мюнхенська "Баварія" в рамках матчу-відкриття 16-го туру Чемпіонату Німеччини знищила на виїзді "Штутгарт" із рахунком 5:0.

Першого голу в цій зустрічі довелося чекати до 40 хвилини - саме тоді форвард гостей Серж Гнабрі обвідним ударом поклав м'яч точно в дальній кут воріт, вивівши таким чином свій колектив уперед.

Основні події в цій дуелі припали на другу половину. На 53 хвилині футболісти "Баварії" подвоїли перевагу - Гнабрі, прибравши захисника, пробив точно за призначенням, оформивши дубль. На 69 хвилині за справу взявся найкращий бомбардир мюнхенців - Роберт Левандовські. Поляк без проблем переграв голкіпера "Штутгарта" після передачі від Гнабрі. Після цього рахунок став вже дещо непристойним - 3:0.

Не встигли гравці "Штутгарта" засмутитися, як "Баварія" за три хвилини вчетверте відзначилася в сітці їхніх воріт - Левандовські замкнув передачу з правого флангу від Гнабрі, забивши 18-й гол у Бундеслізі, повторивши рекорд легендарного Герда Мюллера за кількістю голів за один календарний рік (42).

Крапка в цій грі була поставлена на 74 хвилині - Гнабрі оформив хет-трик, замкнувши головою навіс з флангу.

До вашої уваги огляд цього матчу.

  • Після цієї перемоги "Баварія" набрала 40 очок та продовжила впевнено лідирувати у внутрішній першості. Перевага над другою "Борусією" Дортмунд складає дев'ять балів, проте "джмелі" свій поєдинок цього туру проведуть 15-го грудня;
  • "Штутгарт", своєю чергою, залишився з 17 пунктами на 15 позиції.
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