"Баварія" - "Динамо": команди назвали стартові склади на суперматч Ліги чемпіонів

Поєдинок у Мюнхені розпочнеться о 22:00.

Київське "Динамо" та мюнхенська "Баварія" визначилися зі стартовими складами на поєдинок 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22, який відбудеться сьогодні, 29 вересня, у Німеччині.

Баварія: Нойр - Зюле, Упамекано, Ернандес, Девіс - Кімміх, Горетцка - Гнабрі, Мюллер, Сане - Лєвандовські.

Запасні: Фрюхтль, Річардс, Павар, Чупо-Мотінг, Кюїзонс, Забітцер, Сарр, Рока, Ньянзу, Мусіала, Станішіч.

Динамо: Бущан - Тимчик, Забарний, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Циганков, Андрієвський, Де Пена - Гармаш.

Запасні: Нещерет, Бойко, Вербич, Шепелєв, Лєднєв, Караваєв, Вітінью, Сирота, Шкурін, Супряга, Кендзьора, Антюх.

Гра на стадіоні "Альянц Арена"в Мюнхені розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Баварія" - "Динамо" з усіма голами і найкращими моментами.

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В іншому матчі другого туру групи E в Лісабоні зіграють "Бенфіка" та "Барселона". Цей поєдинок також розпочнеться 29 вересня о 22:00.

У першому турі Ліги чемпіонів "Динамо" через VAR у Києві втратило перемогу над "Бенфікою" , а "Баварія" на виїзді розгромила "Барселону" .

, а "Баварія" на виїзді . По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де у стикових матчах поборються проти команд, які посіли другі місця у групах ЛЄ.

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