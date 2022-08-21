"Баварія" феєрично познущалася з команди українського футболіста-зрадника та очолила Бундеслігу

"Бохум" українського захисника Івана Ордеця, який лише перед початком сезону скористався правилом ФІФА та перейшов до німецького клубу з московського "Динамо", зазнав нищівної поразки від "Баварії" - 0:7 .

У першому таймі гості відзначились чотири рази. Результативні удари в активі Лероя Сане, Маттейса Де Лігта, Кінгслі Комана та Садіо Мане.

Після перерви "Баварія" добила суперника ще трьома м'ячами зусиллями Мане, Сержа Гнабрі та Крістіана Гамбоа, який записав до свого пасиву автогол.

Що стосується Ордеця, то він вийшов у стартовому складі "Бохума" та перебував на полі під час усіх голів "Баварії".

Раніше повідомлялося, що Ордець розважився на вечірці в Москві, поки російські окупанти обстрілюють його рідний край.

Таким чином, "Баварія" здобула третю поспіль перемогу на старті сезону Бундесліги-2022/23 та вийшла на перше місце. Мюнхенців переслідують "Боруссія" Менхенгладбах, "Уніон" та "Майнц" (в усіх трьох - по 7 очок).

"Бохум" замикає Бундеслігу, програвши три стартові матчі сезону із загальним рахунком 3:12.

У наступному турі "Баварія" 27 серпня вдома прийме "Боруссію" Менхенгладбах. "Бохум" днем раніше на виїзді зіграє проти "Фрайбурга".

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