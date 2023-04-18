Баварія – Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Мюнхенці спробують здійснити камбек після розгромної поразки в першому поєдинку.
У середу, 19 квітня, німецька "Баварія" прийме англійський "Манчестер Сіті" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.
Гра відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Перший матч між цими комадами відбувся тиждень тому в Манчестері. Колектив Хосепа Гвардіоли на власному полі розбив мюнхенців з рахунком 3:0.
Переможець пари "Манчестер Сіті" – "Баварія" в півфіналі Ліги чемпіонів битиметься з сильнішим у протистоянні між мадридським "Реалом" і лондонським "Челсі".
У першому матчі "Королівський клуб" вдома переміг "пенсіонерів" з рахунком 2:0. Поєдинок-відповідь команди зіграють у вівторок, 18 квітня, на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Текстова онлайн-трансляція гри доступна на нашому сайті.
Де дивитися матч Баварія – Манчестер Сіті
На території України поєдинок-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Баварією" та "Манчестер Сіті" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.
Текстова онлайн-трансляція гри з відео усіх голів та найкращих моментів доступна на нашому сайті.
Прогнози букмекерів на матч Баварія – Манчестер Сіті
У майбутньому поєдинку букмекери віддають незначну перевагу "городянам". На перемогу команди Хосепа Гвардіоли приймаються ставки з коефіцієнтом 2,51. Нічия – 3,90. Виграш мюнхенців – 2,88.
Беззаперечним фаворитом двоматчевого протистояння після успіху в першій грі вважається англійський клуб. На вихід "Манчестер Сіті" до півфіналу турніру можна поставити з коефіцієнтом 1,03. Підсумковий тріумф "Баварії" стане величезною сенсацією – 18,00.
Читайте також:
Челсі – Реал: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Наполі – Мілан: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів