Баварія – Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Мюнхенці спробують здійснити камбек після розгромної поразки в першому поєдинку.

У середу, 19 квітня, німецька "Баварія" прийме англійський "Манчестер Сіті" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Гра відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Перший матч між цими комадами відбувся тиждень тому в Манчестері. Колектив Хосепа Гвардіоли на власному полі розбив мюнхенців з рахунком 3:0 .

Переможець пари "Манчестер Сіті" – "Баварія" в півфіналі Ліги чемпіонів битиметься з сильнішим у протистоянні між мадридським "Реалом" і лондонським "Челсі".

У першому матчі "Королівський клуб" вдома переміг "пенсіонерів" з рахунком 2:0 . Поєдинок-відповідь команди зіграють у вівторок, 18 квітня, на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Текстова онлайн-трансляція гри доступна на нашому сайті.

Де дивитися матч Баварія – Манчестер Сіті

На території України поєдинок-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Баварією" та "Манчестер Сіті" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція гри з відео усіх голів та найкращих моментів доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Баварія – Манчестер Сіті

У майбутньому поєдинку букмекери віддають незначну перевагу "городянам". На перемогу команди Хосепа Гвардіоли приймаються ставки з коефіцієнтом 2,51. Нічия – 3,90. Виграш мюнхенців – 2,88.

Беззаперечним фаворитом двоматчевого протистояння після успіху в першій грі вважається англійський клуб. На вихід "Манчестер Сіті" до півфіналу турніру можна поставити з коефіцієнтом 1,03. Підсумковий тріумф "Баварії" стане величезною сенсацією – 18,00.

Читайте також:

Челсі – Реал: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Наполі – Мілан: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 1/4 фіналу