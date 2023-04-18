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Баварія – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
59
Час на прочитання
1 хв
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Баварія – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж другого чвертьфінального поєдинку головного євротурніру між чемпіонами Німеччини та Англії.

У середу, 19 квітня, "Баварія" вдома зіграє з "Манчестер Сіті" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Поєдинок відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Перший матч команди провели тиждень тому в Манчестері. Колектив Хосепа Гвардіоли на власному полі розбив мюнхенців з рахунком 3:0.

Переможець пари "Манчестер Сіті" – "Баварія" в півфіналі Ліги чемпіонів битиметься з сильнішим у протистоянні між мадридським "Реалом" і лондонським "Челсі".

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку-відповіді між чемпіонами Німеччини та Англії.

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Дата публікації
Перегляди
59
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