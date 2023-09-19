Баварія – Манчестер Юнайтед: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Мюнехнці та "червоні дияволи" позмагаються у центральному поєдинку другого ігрового дня групового раунду ЛЧ.

У середу, 20 вересня, "Баварія" прийматиме "Манчестер Юнайтед" у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться в Мюнхені на "Альянц Арені". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

В іншому матчі стартового туру групи А зустрінуться "Галатасарай" і "Копенгаген". Це протистояння розпочнеться того ж дня, але о 19:45 за київським часом.

Де дивитися матч Баварія – Манчестер Юнайтед

На території України поєдинок між "Баварією" та "Манчестер Юнайтед" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Баварія – Манчестер Юнайтед

Абсолютним фаворитом поєдинку букмекери називають чемпіона Німеччини. На перемогу мюнхенців можна поставити з коефіцієнтом 1,54. Нічия – 4,80. Виграш "манкуніанців" – 5,90.

"Баварія" (10 очок) після чотирьох турів Бундесліги посідає друге місце, поступаючись "Баєру" лише за додатковими показниками. У своєму останньому матчі команда Томаса Тухеля зіграла з леверкузенцями внічию (2:2).

"Манчестер Юнайтед" за підсумками п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги розташовується тільки на 13-й позиції, маючи у своєму активі 6 очок. У попередньому поєдинку колектив Еріка тен Гага програв "Брайтону" (1:3).

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