"Баварія" на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу у центральному матчі туру Бундесліги (відео)

Мюнхенці насилу обіграли "Боруссію" Менхенгладбах.
"Баварія" на виїзді здобула перемогу над "Боруссією" Менхенгладбах у матчі 3-го туру німецької Бундесліги – 1:2.
Господарі поля повели в рахунку на 30-й хвилині – відзначився Ко Ітакура.
Проте в другому таймі команда Томаса Тухеля змогла перевернути перебіг зустрічі. На 58-й хвилині рахунок зрівняв Лерой Сане, а за три хвилини до завершення основного часу матчу переможний гол забив Матіс Тель.
Огляд матчу
Після цієї перемоги "Баварія" (9 очок) посідає друге місце в турнірній таблиці Бундесліги, поступаючись "Баєру" через гіршу різницю забитих і пропущених голів. "Боруссія" Менхенгладбах з одним балом перебуває на 15-й позиції.
У наступному турі "Баварія" 15 вересня прийме "Баєр", а "Боруссія" Менхенгладбах 17 вересня на виїзді гратиме із "Дармштадтом".
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