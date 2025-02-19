"Баварія" насилу вирвала нічию проти "Селтіка" і пробилася до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Гол Альфонсо Девіса у компенсований час вивів мюнхенців до наступного раунду.

"Баварія" на своєму полі вирвала нічию проти "Селтіка" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 1:1 .

У першому таймі командам не вдалося відкрити рахунок. Після перерви "Селтік" зумів вийти вперед – на 63-й хвилині відзначився Ніколас-Герріт Кюн, зрівнявши рахунок у двоматчевому протистоянні, адже перша зустріч команд у Шотландії завершилася з рахунком 2:1 на користь німецького гранда.

Мюнхенці великими силами атакували, намагаючись забезпечити собі необхідний результат і таки досягнули бажаного. У компенсований час, на 90+4-й хвилині, Альфонсо Девіс вирвав для "Баварії" нічию в цьому поєдинку й путівку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Огляд матчу "Баварія" – "Селтік"

Буде додано незабаром.

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.

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