"Баварія" непростою перемогою впритул наблизилася до "Баєра" у чемпіонських перегонах Бундесліги

Успіх у матчі з "Аугсбургом" дозволив мюнхенцям підібратися до лідера на відстань одного очка.

"Баварія" на виїзді здолала "Аугсбург" у матчі 19-го туру німецької Бундесліги. Поєдинок у місті Аугсбург завершився з рахунком 2:3 .

Господарі могли виходити вперед на 12-й хвилині, але гол Елвіса Реджбечая було скасовано після втручання VAR через офсайд.

До перерви підопічні Томаса Тухеля забезпечили собі гандикап у два м'ячі. Спершу на 23-й хвилині забив 19-річний Александар Павлович, а в компенсований час Альфонсо Девіс зміцнив перевагу мюнхенського клубу.

На старті другого тайму "Аугсбург" скоротив відставання – на 52-й хвилині влучного удару завдав Ермедін Демірович.

Проте вже за шість хвилин "Баварія" забила втретє – Гаррі Кейн відзначився своїм 23-м голом цього сезону Бундесліги. Також в активі англійця 5 асистів. Він очолює бомбардирські перегони чемпіонату Німеччини та є найкращим за системою "гол плюс пас".

На 88-й хвилині "Аугсбург" отримав шанс повернути інтригу в поєдинок, але Свен Міхель не реалізував пенальті.

Наприкінці зустрічі господарям таки вдалося забити вдруге у ворота "Рекордмайстра" – на 90+4-й хвилині Демірович з пенальті оформив дубль, але уникнути поразки вони вже не змогли.

Завдяки перемозі "Баварія" (47 очок) впритул наблизилася до лідера чемпіонату – "Баєра" (48 балів), який має матч у запасі. "Аугсбург" (21 пункт) посідає 12-те місце.

У наступному турі "Баварія" 3 лютого прийме "Боруссію" Менхенгладбах. Того ж дня "Аугсбург" на виїзді зіграє проти "Бохума".

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