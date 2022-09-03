"Баварія" несподівано не змогла виграти битву лідерів, вдруге поспіль втративши очки у Бундеслізі

Мюнхенська "Баварія" на виїзді зустрічалася з "Уніоном" в 5-му турі німецької Бундесліги.

Поєдинок на стадіоні "Альте Форстерей" у Берліні завершився внічию з рахунком 1:1 .

Цікаво, що до цього протистояння обидві команди підходили з однаковою кількістю очок - по 10, перед початком туру лідируючи в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

У першому таймі берлінці та мюнхенці досить швидко обмінялися голами. На 12-й хвилині нападник Шералдо Бекер вивів господарів поля вперед. "Баварія" вже за три хвилини відповіла точним ударом Йозуа Кімміха.

Незважаючи на суттєву перевагу за статистичними показникиками, команда Юліана Нагельсмана так і не зуміла бодай ще раз забити в цьому матчі та мусила задовольнитися нічиєю.

Для мюнхенського клубу це друга втрата очок поспіль. Минулого туру "Рекордмайстер" вдома не зумів обіграти "Боруссію" Менхенгладбах (1:1).

Тепер в активі "Баварії" та "Уніона" по 11 очок. У зв'язку з результатами інших поєдинків 5-го туру Бундесліги вони опустилися на третє та четверте місця відповідно.

У шостому турі чемпіонату Німеччини мюнхенці 10 вересня приймуть "Штутгарт", а берлінський клуб 11 вересня на виїзді зіграє проти "Кельна".

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