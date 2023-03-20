"Баварія" несподівано програла центральний матч туру і втратила шанс очолити Бундеслігу (відео)

"Баварія" на виїзді поступилася "Баєру" в центральному матчі 25-го туру німецької Бундесліги – 2:1 .

Перший тайм виграли гості – на 22-й хвилині Йозуа Кімміх відзначився після передачі Леона Горецки.

Проте після перерви леверкузенцям вдалося перевернути перебіг зустрічі. Арбітр двічі призначив у ворота мюнхенського клубу пенальті – обидва рази одинадцятиметровий успішно виконав Есек'єль Паласіос.

Огляд матчу

"Баварія" (52 очки) залишилася на другому місці в Бундеслізі, не скориставшись можливістю повернути собі лідерство. Днем раніше турнірну таблицю очолила дортмундська "Боруссія" (53 бали) після нищівної перемоги над "Кельном" (6:1).

У наступному турі команда Юліана Нагельсмана 1 квітня прийме "Боруссію" Дортмунд. Того ж дня "Баєр" на виїзді зіграє проти "Шальке".

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