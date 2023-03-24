"Баварія" несподівано звільнила головного тренера: йому вже знайшли заміну

Мюнхенська "Баварія" звільнила Юліана Нагельсманна з посади головного тренера команди.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Новим коучем мюнхенців став Томас Тухель, який на старті цього сезону залишив лондонський "Челсі". Він підписав контракт із "Баварією" до червня 2025 року. У понеділок німецький фахівець проведе перше тренування.

Свій перший матч біля керма "Рекордмайстра" Тухель проведе 1 квітня на "Альянц Арені" проти дортмундської "Боруссії", яку очолював від 2015 до 2017 року.

Нагельсманн очолив "Баварію" влітку 2021 року. Він виграв з мюнхенським клубом чемпіонат Німеччини та два Суперкубки країни.

Цього сезону "Баварія" після 25-го туру посідає друге місце в Бундеслізі, відстаючи від "Боруссії" Дортмунд на одне очко.

В останньому матчі мюнхенці на виїзді поступилася "Баєру", втративши лідерство в чемпіонаті.

У Лізі чемпіонів баварці в 1/8 фіналу пройшли ПСЖ і у чвертьфіналі зіграють із "Манчестер Сіті".

"Баварія" також продовжує боротьбу в Кубку Німеччини, де за вихід до півфіналу позмагається із "Фрайбургом".

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