"Баварія" обіграла "Арсенал" без Зінченка та вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

За путівку до фіналу мюнхенський клуб позмагається з мадридським "Реалом".

"Баварія" перемогла "Арсенал" українця Олександра Зінченка в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 1:0 .

Автором єдиного забитого м'яч в цій зустрічі став Йозуа Кімміх, який на на 63-й хвилині ударом головою розстріляв ворота "канонірів" після подачі Рафаеля Геррейро з лівого флангу.

Зінченко потрапив до заявки "гармашів", але весь поєдинок провів на лавці для запасних.

У першому матчі "Арсенал" із Зінченком уник поразки від "Баварії" – гра в Лондоні завершилася з рахунком 2:2. Таким чином, за сумою двох зустрічей команда Томаса Тухеля перемога 3:2 та пробилася до півфіналу Ліги чемпіонів.

Огляд матчу "Баварія" – "Арсенал"

За путівку до фіналу "Баварія" зіграє проти мадридського "Реала" українського голкіпера Андрія Луніна, який в 1/4 фіналу вибив з турніру чинного володаря трофею, "Манчестер Сіті".

Іншу пару півфіналістів найпрестижнішого єврокубка складуть ПСЖ і дортмундська "Боруссія".

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