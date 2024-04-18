"Баварія" обіграла "Арсенал" без Зінченка та вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

За путівку до фіналу мюнхенський клуб позмагається з мадридським "Реалом".
"Баварія" перемогла "Арсенал" українця Олександра Зінченка в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 1:0.
Автором єдиного забитого м'яч в цій зустрічі став Йозуа Кімміх, який на на 63-й хвилині ударом головою розстріляв ворота "канонірів" після подачі Рафаеля Геррейро з лівого флангу.
Зінченко потрапив до заявки "гармашів", але весь поєдинок провів на лавці для запасних.
У першому матчі "Арсенал" із Зінченком уник поразки від "Баварії" – гра в Лондоні завершилася з рахунком 2:2. Таким чином, за сумою двох зустрічей команда Томаса Тухеля перемога 3:2 та пробилася до півфіналу Ліги чемпіонів.
Огляд матчу "Баварія" – "Арсенал"
За путівку до фіналу "Баварія" зіграє проти мадридського "Реала" українського голкіпера Андрія Луніна, який в 1/4 фіналу вибив з турніру чинного володаря трофею, "Манчестер Сіті".
Іншу пару півфіналістів найпрестижнішого єврокубка складуть ПСЖ і дортмундська "Боруссія".
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