"Баварія" оголосила про трансфер зірки "Манчестер Сіті" та збірної Португалії

Мюнхенська "Баварія" оголосила про перехід португальського захисника "Манчестер Сіті" Жоау Канселу.

Німецький клуб орендував 28-річного флангового оборонця до кінця сезону-2022/23. Також в угоді передбачена опція викупу гравця за 70 мільйонів євро.

За мюнхенців Канселу виступатиме під 22-м номером.

"Це чудовий клуб, один з найкращих у світі. Можливість зіграти з цими видатними гравцями в одній команді – неймовірна мотивація для мене. Я знаю, що "Баварія" живе заради трофеїв і бере їх щороку. Мною також рухає жага успіху. Заради "Баварії" зроблю все, що в моїх силах", – наводить слова Канселу пресслужба мюнхенського клубу.

За інформацією ЗМІ, головною причиною відходу Канселу з "Манчестер Сіті" є його конфлікт з головним тренером команди Хосепом Гвардіолою. Останньою краплею для португальця нібито стала сварка з іспанським керманичем через те, що той не поставив його до стартового складу на матч 1/16 фіналу Кубка Англії з "Арсеналом".

Канселу перейшов до "Манчестер Сіті" 2019 року з "Ювентуса" за 65 мільйонів євро. Разом з "городянами" він двічі став чемпіоном АПЛ і один раз виграв Кубок англійської ліги.

Поточного сезону Жоау провів 26 матчів за "Сіті" у всіх турнірах, забив 2 голи і віддав 5 результативних передач.

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