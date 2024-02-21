"Баварія" оголосила, що розпрощається з головним тренером після завершення сезону

Томас Тухель залишить посаду головного тренера "Баварії" після завершення сезону-2023/24.

Як повідомляє офіційний сайт мюнхенського клубу, сторони домовилися про дострокове припинення співпраці. Контракт німецького фахівця був розрахований до червня 2025 року.

Тухель очолив "Баварію" у березні 2023 року, замінивши Юліана Нагельсманна. Минулої кампанії під його керівництвом мюнхенці виграли Бундеслігу.

Цього сезону "Баварія" програла матч за Суперкубок Німеччини, вилетіла з національного Кубка та наразі посідає друге місце у Бундеслізі, відстаючи від лідера "Баєра" на 8 очок.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Баварія" на виїзді зазнала поразки від "Лаціо" (0:1). Поєдинок-відповідь відбудеться 5 березня в Мюнхені.

Нагадаємо, в останньому матчі "Баварія" на виїзді зазнала сенсаційної поразки від "Бохума" (2:3) у чемпіонаті Німеччини.

Читайте також:

"Інтер" здолав "Атлетіко" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

ПСВ і "Боруссія" Дортмунд не визначили сильнішого в першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Марсель – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи