"Баварія" перед битвою з "Реалом" за фінал Ліги чемпіонів програла "Штутгарту" в Бундеслізі (відео)

Мюнхенці підпустили до себе "швабів" у боротьбі за "срібло" чемпіонату Німеччини.

"Баварія" на виїзді зазнала поразки від "Штутгарта" в матчі 32-го туру німецької Бундесліги. Поєдинок закінчився з рахунком 3:1 на користь "швабів".

Господарі вийшли вперед на 29-й хвилині – відзначився Леонідас Стергіу. Мюнхенці зрівняли рахунок на 37-й хвилині – пенальті реалізував Гаррі Кейн, забивши свій 36-й м'яч цього сезону Бундесліги. Також в активі 30-річного англійця 8 асистів.

Кейн очолює бомбардирські перегони чемпіонату Німеччини. Його найближчим переслідувачем є форвард "Штутгарта" Серу Гірассі, який забив 25 голів.

Під завісу другого тайму "Штутгарт" ще двічі вразив ворота команди Томаса Тухея і таким чином вирвав перемогу. На 83-й хвилині забив Чон У Йон, а остаточний рахунок гри на 90+3-й хвилині встановив Сілас.

Огляд матчу "Штутгарт" – "Баварія"

Після цієї поразки "Баварія" (69 очок) зберегла друге місце у Бундеслізі. "Штутгарт" (67 балів) перебуває на третій позиції і наблизився до мюнхенців у боротьбі за "срібло" чемпіонату Німеччини.

У наступному турі німецького чемпіонату "Баварія" 12 травня прийме "Вольфсбург", а "Штутгарт" 10 травня на виїзді зіграє проти "Аугсбурга".

Додамо, що вже у середу, 8 травня, "Баварія" в Мадриді позмагається з "Реалом" у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Перша зустріч між командами завершилася бойовою нічиєю (2:2).

Нагадаємо, цього сезону чемпіоном Німеччини вперше в історії став леверкузенський "Баєр". Команда Хабі Алонсо забезпечила собі чемпіонський титул за п'ять турів до кінця Бундесліги.

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