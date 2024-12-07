"Баварія" перед дуеллю з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів виграла результативний матч Бундесліги (відео)

Мюнхенці зміцнили своє лідерство у чемпіонаті Німеччини.

"Баварія" вдома обіграла "Гайденгайм" у матчі 13-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 4:2 .

На 18-й хвилині зустрічі господарі відкрили рахунок – відзначився Дайот Упамекано.

На старті другого тайму гості відігралися – на 50-й хвилині точного удару завдав Матіас Гонзак. Але вже через шість хвилин мюнхенці знову були попереду завдяки голу Джамала Мусіали.

На 84-й хвилині підопічні Венсана Компані збільшили свою перевагу зусиллями Леона Горецки. Однак всього через хвилину Ніклас Дорш забив за "Гайденгайм", повернувши інтригу в поєдинок.

І все ж "Баварія" остаточно дотиснула суперника в компенсований час, коли на 90+1-й хвилині забив Мусіала, таким чином оформивши дубль.

Огляд матчу "Баварія" – "Гайденгайм"

"Баварія" (33 очки) продовжує лідирувати у Бундеслізі й випереджає найближчого переслідувача "Айнтрахт" на 6 балів. "Гайденгайм" (10 пунктів) йде на 16-й позиції.

У наступному турі Бундесліги мюнхенська команда 14 грудня на виїзді зустрінеться з "Майнцом", а "Гайденгайм" днем пізніше прийме "Штутгарт".

Перед цим обидва клуби проведуть єврокубкові матчі: "Баварія" 10 грудня у Гельзенкірхені зіграє номінально виїзний поєдинок Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря", а "Гайденгайм" 12 грудня в гостях позмагається з турецьким "Істанбул Башакшехіром" у Лізі конференцій.

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