"Баварія" після фіаско в Лізі чемпіонів сенсаційно втратила очки у матчі Бундесліги

Мюнхенці не впоралися з "Гоффенгаймом".

"Баварія" на власному полі зіграла внічию з "Гоффенгаймом" у матчі 28-го туру німецької Бундесліги – 1:1 .

У першому таймі мюнхенці вийшли вперед зусиллями Бенжамена Павара, який відзначився на 17-й хвилині зустрічі після передачі Кінгслі Комана.

Однак після перерви команда Томаса Тухеля пропустила і втратила перемогу. На 71-й хвилині нічию гостям приніс гол Андрея Крамарича.

Мюнхенський клуб не зумів виграти другий матч поспіль у всіх турнірах. На тижні "Баварія" в гостях розгромно поступилася "Манчестер Сіті" в першій грі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок-відповідь відбудеться в середу, 19 квітня, на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Додамо, що в паралельному матчі Бундесліги дортмундська "Боруссія" на виїзді зіграла внічию зі "Штутгартом" – 3:3 .

Таким чином, "Баварія" (59 очок) залишилася лідером чемпіонату Німеччини. Мюнхенці випереджають "джмелів" на два бали.

У наступному турі "Баварія" 22 квітня на виїзді зіграє проти "Майнца", а дортмундці того ж дня прийматимуть "Айнтрахт".

Читайте також:

"Баварія" покарала свого зіркового футболіста, який вдарив одноклубника в обличчя

Гол Довбика не врятував: "Зоря" обіграла "Дніпро-1" і відірвалась від "Динамо" в таблиці УПЛ

Курйозний асист Ярмоленка допоміг команді Реброва вийти до фіналу Кубка президента ОАЕ (відео)