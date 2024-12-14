"Баварія" після розгрому "Шахтаря" сенсаційно зазнала першої поразки в сезоні Бундесліги (відео)

"Баварія" сенсаційно програла "Майнцу" в гостьовому матчі 14-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25. Поєдинок у місті Майнц завершився з рахунком 2:1 на користь господарів.

Дубль у цій зустрічі оформив південнокорейський півзахисник Лі Дже Сон, відзначившись голами на 41-й і 60-й хвилинах. Обидва рази йому асистував Армандо Зіб.

На 87-й хвилині підопічні Венсана Компані скоротили відставання в рахунку – забив Лерой Сане, однак врятуватися від поразки мюнхенці вже не зуміли.

Огляд матчу "Майнц" – "Баварія"

Для "Баварії" це перша поразка у нинішньому розіграші чемпіонату Німеччини. Мюнхенський клуб продовжує лідирувати у Бундеслізі, маючи у своєму активі 33 очки. Відрив підопічних Компані від найближчого переслідувача "Баєра" тепер складає 4 бали.

"Майнц" завдяки перемозі над гегемоном німецької першості з 22 пунктами піднявся на шосту позицію в турнірній таблиці.

"Баварія" у наступному турі Бундесліги 20 грудня прийме "РБ Лейпциг", а "Майнц" днем пізніше на виїзді позмагається з "Айнтрахтом".

Нагадаємо, посеред цього тижня "Баварія" здобула розгромну перемогу над донецьким "Шахтарем" (5:1) в матчі 6-го туру основного раунду Ліги чемпонів.

Читайте також:

Збірна України з футзалу розгромною перемогою стартувала у відборі до Євро-2026

Ребров прокоментував результати жеребкування відбору ЧС-2026 для збірної України

Скандал під час жеребкування відбору ЧС-2026: ФІФА показала карту України без анексованого Криму