"Баварія" покарала свого зіркового футболіста, який вдарив одноклубника в обличчя

Садіо Мане розбив губу Лерою Сане після гри з "Манчестер Сіті".

"Баварія" винесла покарання нападнику Садіо Мане, який у роздягальні вдарив по обличчю іншого гравця мюнхенського клубу Лероя Сане після розгромної поразки від "Манчестер Сіті" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Пресслужба чемпіона Німеччина повідомила, що за свою поведінку сенегалець виключений із заявки команди на наступний матч Бундесліги проти "Гоффенгайма", який відбудеться 15 квітня.

Також 31-річний футболіст повинен буде заплатити штраф.

Зазначається, що сенегальський вінгер залишиться гравцем "Баварії". Конфлікт між ним та Сане вичерпано після того, як Садіо попросив вибачення за удар в обличчя.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" на власному полі розбив "Баварію" з рахунком 3:0. Матч-відповідь відбудеться в середу, 19 квітня, на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Переможець пари "Манчестер Сіті" – "Баварія" в півфіналі Ліги чемпіонів битиметься з сильнішим у протистоянні між мадридським "Реалом" і лондонським "Челсі". У першому матчі "Королівський клуб" на "Сантьяго Бернабеу" переміг "пенсіонерів" з рахунком 2:0.

Раніше повідомлялося, що головний тренер "Баварії" Томас Тухель дивно відреагував на розгромну поразку від "Манчестер Сіті".

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