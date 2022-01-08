"Баварія" повторила неймовірний рекорд Бундесліги, але сенсаційно програла в першому матчі року

"Баварія" повторила неймовірний рекорд Бундесліги, але сенсаційно програла в першому матчі року

Мюнхенці вдруге в сезоні поступилися "Боруссії" Менхенгладбах.

Мюнхенська "Баварія" несподівано зазнала поразки від менхенгладбахської "Боруссії" в домашньому матчі 18-го туру німецької Бундесліги - 1:2 .

Це був перший поєдинок в елітному дивізіоні Німеччини після зимової паузи. На 18-й хвилині Роберт Левандовські вивів господарів поля вперед. Польський нападник забив 20-й гол цього сезону Бундесліги. Він зробив це першим серед топ-5 ліг Європи.

Крім того, "Баварія" забила в 65-му матчі Бундесліги поспіль і повторила рекорд турніру, встановлений нею ж у період від 2012-го до 2014 року.

Ще в першому таймі гості змогли не лише відновити паритет, а і повести в рахунку. На 27-й хвилині за менхенгладбахців відзначився Флоріан Нойхаус, а через чотири хвилини Штефан Лайнер забив гол, який у підсумку виявився переможним.

Варто зазначити, що команда Юліана Нагельсманна не виграла жодного з трьох поєдинків проти "Боруссії" Менхенгладбах у нинішньому сезоні. У стартовому турі Бундесліги команди розписали нічию (1:1), а восени підопічні Адольфа Хюттера вибили "Рекордмайстра" з Кубка Німеччини (5:0).

Незважаючи на поразку, "Баварія" (43 бали) продовжує впевнено лідирувати в таблиці Бундесліги, випереджаючи дортмундську "Боруссію", яка провела на один матч менше, на 9 очок. Менхенгладбахці (22 пункти) піднялися на 11-те місце.

У наступному турі Бундесліги мюнхенська команда на виїзді зіграє з "Кельном", а підопічні Хюттера приймуть леверкузенський "Баєр". Матчі відбудуться 15 січня.

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