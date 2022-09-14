"Баварія" повторила рекордну безпрограшну серію "Реала" на груповій стадії Ліги чемпіонів

Мюнхенська "Баварія" повторила рекорд Ліги чемпіонів за тривалістю безпрограшної серії на груповому етапі турніру.
Після перемоги над "Барселоною" (2:0) в домашньому матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів мюнхенці довели свою безпрограшну серію на груповій стадії найпрестижнішого єврокубка до 30 поєдинків.
В останніх 30 іграх групового раунду ЛЧ баварці здобули 27 перемог і тричі зіграли внічию. Таким чином, "Рекордмайстер" повторив рекордну серію без поразок мадридського "Реала", встановлену іспанським клубом у 2012-2017 роках.
Востаннє "Баварія" програвала в групі Ліги чемпіонів у вересні 2017 року. Тоді мюнхенці поступилися французькому ПСЖ з рахунком 0:3.
Bayern are now unbeaten in their last 30 Champions League group stage games:— Squawka (@Squawka) September 13, 2022
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Unstoppable. pic.twitter.com/wgModRVRLD
- Після двох турів "Баварія" очолює свій квартет ЛЧ з 6 очками. "Барселона" та "Інтер" мають по 3 бали, а чеська "Вікторія" Пльзень з нулем у графі очок перебуває на дні таблиці.
- Поєдинки 3-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 4 жовтня: "Інтер" - "Барселона", "Баварія" - "Вікторія" Пльзень.
Раніше повідомлялося, що будинок зірки "Баварії" пограбували в його день народження під час матчу з "Барселоною".
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